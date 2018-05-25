Двое взрослых и ребенок погибли во время пожара в дачном доме в окрестностях Томска

МОСКВА , 25 мая. / ТАСС /. Три человека — по предварительным данным, супруги и их внук — погибли в ночь на пятницу во время пожара в дачном доме в окрестностях Томска . Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

"В ночь на пятницу произошло возгорание в дачном доме садоводческого товарищества «Подшипник» в окрестностях поселка Светлый Томского район. При тушении пожара спасатели обнаружили в доме тела мужчины, женщины и ребенка. Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, погибла супружеская пара с внуком", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших. Расследование продолжается.