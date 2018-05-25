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Двое взрослых и ребенок погибли во время пожара в дачном доме в окрестностях Томска
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Двое взрослых и ребенок погибли во время пожара в дачном доме в окрестностях Томска 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Три человека — по предварительным данным, супруги и их внук — погибли в ночь на пятницу во время пожара в дачном доме в окрестностях Томска. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.
"В ночь на пятницу произошло возгорание в дачном доме садоводческого товарищества «Подшипник» в окрестностях поселка Светлый Томского район. При тушении пожара спасатели обнаружили в доме тела мужчины, женщины и ребенка. Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, погибла супружеская пара с внуком", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших. Расследование продолжается.
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