В Одессе националист заколол человека на улице

Бывший лидер отделения "Правого сектора" * в Одессе смертельно ранил ножом человека на улице. Об этом сообщает издание "Думская".

Инцидент произошел поздно вечером в четверг на Фонтанской дороге, когда Сергей Стерненко возвращался домой. Нападавших, по словам активиста, было двое. Один убежал, второй получил от Стерненко удар ножом в область живота и истек кровью. Помощь ему никто не оказал.

У Стерненко порезана рука. Активиста доставили в больницу. Полиция начала следственные действия. Как признался Стерненко, нож, которым был нанесен смертельный удар, принадлежит ему.

Очевидец рассказал изданию, что в момент инцидента у дома стояло несколько машин. Когда Стерненко подходил к подъезду, одна из них моргнула фарами. Из-под арки выскочили двое мужчин и набросились на общественника. Завязалась драка, в ходе которой активист применил нож. Машина с "сигнальщиком" тем временем уехала.

По словам супруги активиста, ее муж обратил нападавших в бегство, после чего одного из них ему удалось догнать.

По неподтвержденным данным, второго нападавшего задержала полиция. Его разыскали при помощи служебной собаки.

Первого мая на Стерненко совершали покушение в этом же самом месте — в него стреляли из переделанного под травматические боеприпасы газового пистолета. Одного нападавшего скрутил сам активист, второго позже задержала полиция.