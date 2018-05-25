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В Одессе националист заколол человека на улице
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В Одессе националист заколол человека на улице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший лидер отделения "Правого сектора"* в Одессе смертельно ранил ножом человека на улице. Об этом сообщает издание "Думская".
Инцидент произошел поздно вечером в четверг на Фонтанской дороге, когда Сергей Стерненко возвращался домой. Нападавших, по словам активиста, было двое. Один убежал, второй получил от Стерненко удар ножом в область живота и истек кровью. Помощь ему никто не оказал.
У Стерненко порезана рука. Активиста доставили в больницу. Полиция начала следственные действия. Как признался Стерненко, нож, которым был нанесен смертельный удар, принадлежит ему.
Очевидец рассказал изданию, что в момент инцидента у дома стояло несколько машин. Когда Стерненко подходил к подъезду, одна из них моргнула фарами. Из-под арки выскочили двое мужчин и набросились на общественника. Завязалась драка, в ходе которой активист применил нож. Машина с "сигнальщиком" тем временем уехала.
По словам супруги активиста, ее муж обратил нападавших в бегство, после чего одного из них ему удалось догнать.
По неподтвержденным данным, второго нападавшего задержала полиция. Его разыскали при помощи служебной собаки.
Первого мая на Стерненко совершали покушение в этом же самом месте — в него стреляли из переделанного под травматические боеприпасы газового пистолета. Одного нападавшего скрутил сам активист, второго позже задержала полиция.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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