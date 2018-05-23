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Суд Белоруссии приговорил украинского журналиста к восьми годам лишения свободы
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Суд Белоруссии приговорил украинского журналиста к восьми годам лишения свободы 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Верховный суд Белоруссии приговорил к восьми годам лишения свободы собственного корреспондента «UA: Украинское радио», гражданина Украины Павла Шаройко, передает News.tut.by со ссылкой на посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.
«Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется», — сказал Кизим.
Павла Шаройко задержали в ноябре 2017 года. Власти Белоруссии обвинили его в шпионаже, заявив, что он — кадровый сотрудник разведки Украины. В Главном разведывательном управлении Минобороны Украины рассказали, что Шаройко работал в ведомстве руководителем пресс-службы, но 2009 году уволился по состоянию здоровья.
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