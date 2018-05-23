На дороге в центре Москвы произошла драка

По данным канала, конфликт вспыхнул сегодня утром на проезжей части в районе Хамовники, а именно на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал.

Об этом РЕН ТВ сообщили очевидцы драки, не уточнив при этом причины потасовки и другие подробности о ней. Канал отмечает, что в настоящее время все это выясняет столичная полиция.