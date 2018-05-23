На дороге в центре Москвы произошла драка 

По данным канала, конфликт вспыхнул сегодня утром на проезжей части в районе Хамовники, а именно на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал.
Об этом РЕН ТВ сообщили очевидцы драки, не уточнив при этом причины потасовки и другие подробности о ней. Канал отмечает, что в настоящее время все это выясняет столичная полиция.
В начале мая в центре Москвы произошла драка, во время которой зарезали мужчину. Инцидент произошел на улице Щепкина в Мещанском районе: очевидцы пожаловались в правоохранительные органы на дерущихся и стреляющий молодых людей. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили труп мужчины с ранами, нанесенными, «вероятно», ножом.