В центре Москвы открыли стрельбу

Москвич открыл стрельбу в одном из столичных торговых центров, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России

Инцидент произошел в ТЦ, расположенном на Тишинской площади в центре Москвы . Охранник торговой точки сообщил в полицию о том, что неизвестный молодой человек достал предмет, похожий на газовый пистолет, и начал из него стрелять внутри центра, разбив стеклянную витрину.

На место происшествия прибыли служащие управления по обеспечению охраны общественного порядка. Полицейские задержали стрелка, который оказался местным жителем 29 лет.

По словам спикера МВД Ирины Волк, мужчина «из хулиганских побуждений» стрелял из устройства аэрозольного распыления не только в витрину, но и в охранника ТЦ. После этого злоумышленник разбил стеклянную дверь металлическим ломом, попытался убежать, но был пойман охранником, в которого успел выстрелить еще дважды.

В связи с произошедшим МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Со стрелка была взята подписка о невыезде.