В Пермском крае нашли пропавшего подростка

Информация об исчезновении 13-летнего жителя поселка Рябинино Данила Сабирова поступила в следственные органы в среду вечером. Мальчик ушел из дома днем и не вернулся. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подросток был найден", — рассказали в СК.