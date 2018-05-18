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В Пермском крае нашли пропавшего подростка
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В Пермском крае нашли пропавшего подростка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕРМЬ, 18 мая — РИА Новости. Пермский школьник, пропавший без вести два дня назад, найден живым, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.
Информация об исчезновении 13-летнего жителя поселка Рябинино Данила Сабирова поступила в следственные органы в среду вечером. Мальчик ушел из дома днем и не вернулся. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подросток был найден", — рассказали в СК.
В поисках мальчика были задействованы силы полиции, МЧС, сотрудников отдела криминалистики и Чердынского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Пермскому краю. В пятницу на поиски пропавшего подростка собирался выехать поисковый отряд волонтеров из Перми, но после сообщения о том, что ребенок найден живым, акцию отменили.
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