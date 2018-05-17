Показан интерьер дома фигуранта о хищениях в Эрмитаже

СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

пресс-служба СК РФ

На кадрах показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.

По заявлению СК РФ, Колесников возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.

По данным следствия, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, считает СК РФ.