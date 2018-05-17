Ещё
Показан интерьер дома фигуранта о хищениях в Эрмитаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба СК РФ
Следственный комитет России обнародовал в мессенджере "ТамТам" фото шикарных интерьеров дома, где, по данным источника РИА Новости, живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже — бизнесмен Никита Колесников.
пресс-служба СК РФ
На кадрах показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.
По заявлению СК РФ, Колесников возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.
По данным следствия, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, считает СК РФ.
Комментариями фигурантов РИА Новости пока не располагает.
пресс-служба СК РФ
РИА Новости: последние новости
В Приморье "племянник авторитета" извинился за оскорбление МВД СК подтвердил данные о суициде бизнесмена Пшеничного в СИЗО в Петербурге В Пензенской области возбудили дело против владельца парка аттракционов
Комментарии9  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию510
Россия предъявила претензии Казахстану187
Viber перестал работать71
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля45
Названы самые дешевые курорты этого лета114
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение