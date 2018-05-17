В больнице Новороссийска от перитонита умерла маленькая девочка

В правоохранительные органы Новороссийска 16 мая 2018 года поступило сообщение о том, что малолетний ребенок доставленный из Анапы в городскую больницу, умер в результате перитонита.

По имеющимся данным, в детское хирургическое отделение 15 мая привезли девочку с ограниченными возможностями здоровья. Ее доставили из детской городской больницы Анапы. Ребенка прооперировали. Но 16 мая врачи сообщили о ее смерти от гнойного перитонита.

В настоящее время следователи изучают медицинскую документацию, выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе насколько оперативно была оказана помощь и правильную ли тактику лечения ребенка выбрали медики.