Пьяные казанцы напали на полицейских 

Компания подвыпивших жителей Казани устроила разборку с полицией. Автор ролика сообщил, что всё случилось возле одного из городских ресторанов. Сначала нетрезвые дебоширы пытались выяснить отношения с сотрудником охранного предприятия, а затем атаковали полицейских. Позднее работник охранного агентства рассказал, что конфликт разгорелся после того, как один из членов компании обнаружил пропажу телефона. Когда прояснить ситуацию не удалось, мужчины перешли к рукопашной. Один из хулиганов представился сотрудником Росгвардии, но документов не предъявлял. На месте драки прибыла также группа быстрого реагирования «Дельта», у одного из сотрудников которой участник дебоша попытался отобрать пистолет. В настоящий момент обстоятельства инцидента изучаются, Росгвардия не дала комментариев по поводу ЧП.