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В РФ возбудили уголовное дело против капитана задержанного украинского судна
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В РФ возбудили уголовное дело против капитана задержанного украинского судна 

Rambler News Service 39 минут назад
В отношении капитана задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна «ЯМК-041» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В. В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения”)», — говорится в сообщении.
Кроме того, на судно наложен арест.
ФСБ установила, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан. Отмечается, что ее добыча в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа с апреля до середины июня 2018 года.
«В результате траления и выемки установленных украинскими браконьерами сетевых порядков были спасены и выпущены в естественную среду обитания 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран», — указывается в сообщении.
При этом 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях.
Украинское рыболовецкое судно было задержано 4 мая 2018 года. Ранее официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Москве направлена нота в связи с данным инцидентом.
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