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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
«Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во Внуково три рейса задержано, в Домодедово три рейса задержано и семь отменено, в Шереметьево четыре рейса задержано.
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