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На Кубани нашли злоумышленника вырубившего 300 деревьев на сумму 6,3 млн рублей
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На Кубани нашли злоумышленника вырубившего 300 деревьев на сумму 6,3 млн рублей 

Ростовские Вести 59 минут назад
Фото: Кубанские Новости
В Краснодарском крае при проверке оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОЭБиПК Отдела МВД России по Мостовскому району задержали с поличным подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом «ростовским Веситям» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова. Как выяснили полицейские, 58-летний местный житель, без разрешения на заготовку и обработку древесины, вырубил в лесном массиве Мостовского района более трехсот деревьев различных пород. Общий ущерб от его действий составил более 6 миллионов 300 тысяч рублей. Сейчас в отношении подозреваемого СО ОМВД России по Мостовскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.
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