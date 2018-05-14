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Следователи выяснят обстоятельства гибели подростков на западе столицы
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У звезды "Ворониных" нашли рак

Следователи выяснят обстоятельства гибели подростков на западе столицы 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Уголовное дело возбудили по факту смерти двух подростков на западе столицы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, тела двух молодых людей 2000 и 2001 годов рождения нашли 13 мая около жилого дома по улице Истринская. Подростки получили травмы, характерные для падения с высоты. По версии следствия, перед смертью молодые люди находились на 14 этаже. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что тела девушки и молодого человека нашли у дома 8, корпус 1 по улице Истринская. Отмечалось также, что найденные тела были привязаны друг к другу.
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