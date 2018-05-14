Следователи выяснят обстоятельства гибели подростков на западе столицы

По ее словам, тела двух молодых людей 2000 и 2001 годов рождения нашли 13 мая около жилого дома по улице Истринская. Подростки получили травмы, характерные для падения с высоты. По версии следствия, перед смертью молодые люди находились на 14 этаже. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что тела девушки и молодого человека нашли у дома 8, корпус 1 по улице Истринская. Отмечалось также, что найденные тела были привязаны друг к другу.