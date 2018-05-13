СК выясняет обстоятельства гибели двух подростков на западе столицы

По факту смерти двух подростков на западе столицы возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.

Она пояснила, что вечером 13 мая 2018 г. вблизи жилого дома по ул. Истринская прохожие обнаружили тела двух несовершеннолетних, 2000 и 2001 годов рождения, с травмами характерными при падения с высоты. По версии следствия, подростки выпрыгнули из окна лестничной площадки на 14 этаже.

«По данному факту следственными органами следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения данного поступка», — сказал Ю. Иванова.