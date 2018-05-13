Резня в Париже: кадры с места ЧП 

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на прохожих в центре Парижа в минувшую субботу. Смотрите на видео кадры с места ЧП Полиция ликвидировала нападавшего. Инцидент произошел во втором округе недалеко от Парижской оперы. Полиция выявила в произошедшем террористический след. Очевидцы сообщили, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар!». Радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники сообщила, что мужчина являлся «выходцем из Чечни» в возрасте около 20 лет.