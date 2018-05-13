Ещё
Резня в Париже: кадры с места ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Резня в Париже: кадры с места ЧП 

Sputnik Грузия 58 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на прохожих в центре Парижа в минувшую субботу. Смотрите на видео кадры с места ЧП  Полиция ликвидировала нападавшего. Инцидент произошел во втором округе недалеко от Парижской оперы. Полиция выявила в произошедшем террористический след. Очевидцы сообщили, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар!». Радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники сообщила, что мужчина являлся «выходцем из Чечни» в возрасте около 20 лет.
Sputnik Грузия: последние новости
Израиль обнародовал видео с ракеты, уничтожившей ЗРК в Сирии Ночная спецоперация в Тбилиси: кадры арестов и столкновения с полицией Вахтанг Кикабидзе отметит свой юбилей в 2018 году концертом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров оскорбил россиян258
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену73
Перетрясти социалку206
В Москве двое подростков выбросились с 14-го этажа25
Рубль падает — на границе становится тише73
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров оскорбил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение