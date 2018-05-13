Манчини: решение уйти из «Зенита» было принято три месяца назад

"Хочу подчеркнуть, что инициатива уйти из «Зенита» — исключительно моя.

Во многом это связано с семейными обстоятельствами. Решение уйти было принято порядка трех месяцев назад. Это никак не связано с клубом или сборной", — сказал тренер.

Манчини также отметил, что игроки клуба не знали о его решении до сегодняшнего дня.

"Решение, над которым я долго думал, которое принято во многом по семейным причинам, далось нелегко. Игроки не знали об этом три месяца назад.

Возможно, они начали задумываться об этом на протяжении десяти последних дней, когда начала появляться информация в СМИ о моем уходе, но о том, что я покидаю клуб, они услышали сегодня утром", — добавил он.