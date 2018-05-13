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СМИ: устроивший резню в Париже не был в списке потенциальных террористов
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СМИ: устроивший резню в Париже не был в списке потенциальных террористов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Суть Событий
ТАСС 13 мая. Мужчина, совершивший в субботу вечером вооруженное нападение на прохожих в центре Парижа, не был в списке подозреваемых в террористической деятельности и не находился в поле зрения спецслужб. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.
По ее данным, нападавший не находился в «списке S» (базе данных спецслужб, куда вносятся все подозреваемые в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности — прим. ТАСС). Отмечается, что следователи не исключают, что у преступника были сообщники.
Инцидент произошел около 21:30 (22:30 мск) на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. Нападавшего ликвидировали на месте подоспевшие сотрудники муниципальной полиции. Как ранее сообщала радиостанция Europe 1, нападавшим оказался выходец из Чечни 1997 года рождения.
По данным Префектуры полиции Парижа, в результате действий злоумышленника один человек погиб, четверо получили ранения. Двое из них, получившие тяжелые травмы, госпитализированы в критическом состоянии. В связи со случившимся открыто производство по статьям «убийство», «покушение на убийство носителей государственной власти» и «действия, связанные с террористическим умыслом». Как сообщило агентство Associated Press, ответственность за совершенное нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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