Главный прокурор Ярославской области заработал за год 2,489 млн рублей

Согласно заполненной декларации, он владеет двумя квартирами — на 106 и 190 квадратных метров. Еще одну квартиру прокурор арендует. У Дмитрия Попова нет личного автомобиля и супруги. На попечении прокурора находятся двое несовершеннолетних детей.

На втором месте по достатку оказался заместитель прокурора Владимир Поздняков . За год он заработал 2,323 млн рублей. Он владеет квартирой на 79 квадратных метров и пользуется квартирой метражом в 125 квадратов. Его жена в 2017 году получала по 37,9 тысячи рублей в месяц.

Больше двух млн заработал и заместитель Алексей Кукин: он зарабатывал по 172 тысячи рублей в месяц. При этом жена получала по 63 тысячи рублей в месяц.