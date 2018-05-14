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Главный прокурор Ярославской области заработал за год 2,489 млн рублей
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Главный прокурор Ярославской области заработал за год 2,489 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Главный прокурор Ярославской области Дмитрий Попов заработал за год 2,489 млн рублей — по 27,5 тысяч рублей в месяц.
Согласно заполненной декларации, он владеет двумя квартирами — на 106 и 190 квадратных метров. Еще одну квартиру прокурор арендует. У Дмитрия Попова нет личного автомобиля и супруги. На попечении прокурора находятся двое несовершеннолетних детей.
На втором месте по достатку оказался заместитель прокурора Владимир Поздняков. За год он заработал 2,323 млн рублей. Он владеет квартирой на 79 квадратных метров и пользуется квартирой метражом в 125 квадратов. Его жена в 2017 году получала по 37,9 тысячи рублей в месяц.
Больше двух млн заработал и заместитель Алексей Кукин: он зарабатывал по 172 тысячи рублей в месяц. При этом жена получала по 63 тысячи рублей в месяц.
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