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СМИ: напавшим на прохожих в Париже оказался выходец из Чечни
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СМИ: напавшим на прохожих в Париже оказался выходец из Чечни 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsru.com
ТАСС, 13 мая. Мужчина, совершивший в субботу вечером вооруженное нападение на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летним выходцем из Чечни. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на источники в полиции.
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