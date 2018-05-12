Ещё
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Гражданка Украины Анастасия Лашманова найдена убитой в черногорском городе Котор. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет местный портал Pink M.
Тело женщины со следами насилия и ножевыми ранениями обнаружили вечером 11 мая возле виллы, в которой проживала Лашманова. По данным FOS, мотивы злоумышленников пока неизвестны, но не исключается, что украинка могла стать жертвой грабителей. Начато расследование.
Лашманова возглавляла несколько компаний, которые, в частности, владеют отельным комплексом Perla, расположенным в Тивате, и салоном красоты в пятизвездочном апарт-отеле в Будве. Также ее структуры возводили новые гостиницы. Стоимость активов женщины составляет примерно 105 миллионов евро, что, по выражению РИА Новости Украина, делает ее одной из самых богатых украинок.
УНИАН добавляет, что в Черногорию Лашманова приехала несколько лет назад, имея российский паспорт. В стране она, по утверждению агентства, сначала работала официанткой.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии63  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели выйти из еще одного соглашения470
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову291
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»54
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане27
На Украине заявили о нехватке денег на Крым47
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение