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В Демократической Республике Конго освободили двух британских туристов
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В Демократической Республике Конго освободили двух британских туристов 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Двое британских граждан, которые были похищены в пятницу в Демократической Республике Конго (ДРК) во время посещения Национального парка Вирунга, освобождены. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Великобритании со ссылкой на министра иностранных дел Бориса Джонсона.
"Рад сообщить, что двое британских граждан, которые были взяты в заложники в ДРК, освобождены. Я выражаю признательность властям ДРК и Конголезскому институту охраны природы за их неустанную помощь", — сказал глава ведомства.
Джонсон выразил соболезнования семье охранника парка, которая была убита во время похищения британцев, и сочувствие — получившему ранение водителю автомобиля.
Национальный парк Вирунга является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории проживают около четверти популяции находящихся под угрозой исчезновения горных горилл. На территории Вирунга в последнее время возросла активность вооруженных групп. Так, в прошлом месяце преступники убили пятерых охранников парка и одного водителя.
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