В Демократической Республике Конго освободили двух британских туристов

ЛОНДОН, 13 мая. / ТАСС /. Двое британских граждан, которые были похищены в пятницу в Демократической Республике Конго (ДРК) во время посещения Национального парка Вирунга, освобождены. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Великобритании со ссылкой на министра иностранных дел Бориса Джонсона.

"Рад сообщить, что двое британских граждан, которые были взяты в заложники в ДРК, освобождены. Я выражаю признательность властям ДРК и Конголезскому институту охраны природы за их неустанную помощь", — сказал глава ведомства.

Джонсон выразил соболезнования семье охранника парка, которая была убита во время похищения британцев, и сочувствие — получившему ранение водителю автомобиля.