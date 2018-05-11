Ещё
Полиция расследует вмешательство в работу Яценюка с целью его отставки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция расследует вмешательство в работу Яценюка с целью его отставки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украинская национальная полиция приступила к расследованию уголовного дела по факту вмешательства в деятельность бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка с целью его отставки, передает «112 Украина».
"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства", — сообщили в МВД страны.
Уголовное производство по данному делу было открыто в соответствии с ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины ("Вмешательство в деятельность государственного деятеля"). По предварительным данным, группа лиц проплачивала митинги и распространяла ложную информацию через СМИ и депутатов Верховной рады.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": братьев Магомедовых обвинили в хищении бюджетных средств В Красноярске пьяный водитель протаранил автомойку и зарезал вмешавшегося очевидца В Москве неизвестные повредили памятник-солнечные часы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Мария Шверубович26
Сажать в России будут по новой статье305
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1090
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы74
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»465
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение