Суд в Крыму приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии 

Судакский городской суд (Крым) признал виновным гражданина Украины Геннадия Лимешко в подготовке диверсий в Крыму. Он приговорен к восьми годам колонии общего режима, передает РИА Новости.
ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко. Украинца задержали, когда он подпиливал опору ЛЭП возле дороги Судак — Новый Свет.
При задержании у мужчины были обнаружены две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната, емкости с горючей смесью, пила и фотоаппарат.
В СБУ ранее заявили, что задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека является провокацией.