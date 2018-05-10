Суд в Крыму приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии

ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся предполагаемым агентом СБУ Геннадием Лимешко. Украинца задержали, когда он подпиливал опору ЛЭП возле дороги Судак — Новый Свет.

При задержании у мужчины были обнаружены две тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната, емкости с горючей смесью, пила и фотоаппарат.

В СБУ ранее заявили, что задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека является провокацией.