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В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске олигарха Ертаева
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В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске олигарха Ертаева 

Вести.Ru 1 час назад
В центре столицы, у бизнес-центра Москва-Сити 8 мая оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один из них находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Задержанные доставлены в отдел полиции, там им будет предъявлено обвинение. Источник фамилий задержанных не уточнил.
Однако по сведениям, которые «ВКонтакте» публикует Mash, это крупный предприниматель Жомарт Ертаев — глава «Алма-групп» и его подчиненный — бывший исполнительный директор "Тройка-Д-Банка" Андрей Третьяков.
Сообщается, что задерживали их лихо: автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.
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