В центре Москвы лихо задержали находившегося в розыске олигарха Ертаева

В центре столицы, у бизнес-центра Москва-Сити 8 мая оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один из них находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

Задержанные доставлены в отдел полиции, там им будет предъявлено обвинение. Источник фамилий задержанных не уточнил.

Андрей Третьяков. Однако по сведениям, которые «ВКонтакте» публикует Mash, это крупный предприниматель Жомарт Ертаев — глава «Алма-групп» и его подчиненный — бывший исполнительный директор "Тройка-Д-Банка"