Заказчика убийства депутата Госдумы Сергея Юшенкова освободили условно-досрочно

Верховный суд Республики Мордовия 8 мая принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Коданева — осужденного на 20 лет колонии заказчика убийства депутата Госдумы Сергея Юшенкова . Об этом Business FM сообщил его адвокат Александр Мартынов.

«Суд удовлетворил жалобу защиты на решение Зубово-Полянского районного суда, который в марте повторно отклонил ходатайство об УДО Коданева», — сказал адвокат. Он добавил, что, согласно решению республиканского суда, его клиент должен быть освобожден немедленно. «Мы ждем, что Коданев покинет ИК № 7, где он находился на облегченных условиях, уже сегодня вечером», — добавил защитник.

Адвокат рассказал, что его клиент пытался добиться условно-досрочного освобождения с февраля 2017 года. Однако Зубово-Полянский районный суд Мордовии трижды отказывал ему по формальным основаниям, в том числе ссылаясь на взыскания, которые были наложены на осужденного еще в 2010 году. «С тех пор он получал только поощрения, по два-три в квартал», — сказал Мартынов.

Бывший политик отсидел почти 15 из 20 лет, назначенных ему судом. Михаил Коданев находится под стражей с 19 июня 2003 года. В 2016 году он подавал прошение о помиловании, но его не удовлетворили.

В начале 2000-х он входил в состав политической партии «Либеральная Россия», которую финансировал Борис Березовский . Впоследствии в партии произошел раскол, возникший из-за нежелания ее председателя Сергея Юшенкова получать финансирование от бизнесмена. Сторонники продолжения союза с Березовским избрали Коданева председателем партии. Юшенков, который считал это решение незаконным, был застрелен 17 апреля 2003 года возле подъезда своего дома. Следствие установило, что именно Коданев заказал убийство политического соперника, заплатив за это 50 тысяч долларов.

Мосгорсуд 30 марта 2004 года признал Коданева виновным в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 УК РФ) и назначил ему 20 лет лишения свободы. Его помощник Александр Винник был осужден на десять лет заключения, а знакомый Винника Игорь Киселев , который подыскал киллера-наркомана, получил 11 лет лишения свободы. Исполнитель преступления Александр Кулачинский был приговорен к 20 годам колонии.