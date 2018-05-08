В Австралии неонацистка, убившая отца своего сына ради получения страховки, приговорена к пожизненному сроку

Суд штата Западная Австралия вынес приговор 37-летней Мелони Джейн Этвуд и ее молодому сожителю Роберту Эдхаусу, которые возглавляли группировки расистов. Этвуд и Эдхаус признаны виновными в зверском убийстве 42-летнего бывшего гражданского мужа Мелони Алана Тейлора , от которого она родила ребенка.

Судья Линди Дженкинс назначила «любовникам-неонацистам» наказание в виде пожизненных сроков лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение они получат через 21 год, пишет

Как следует из материалов уголовного дела, Алан Тейлор проживал под одной крышей вместе с Мелони Этвуд и ее новым избранником. Причем Этвуд возглавляла неонацистскую группировку Aryan Girls ("Арийские девушки"), а 22-летний Эдхаус был главной аналогичного объединения Aryan Nations ("Арийские нации").

22 апреля 2016 года сожители-неонацисты напали на спящего в своей квартире Тейлора и жестоко избили его молотком. Затем окровавленного и обнаженного мужчину бросили умирать. Агония Алана продолжалась несколько часов.

Мотивом расправы было желание Этвуд избавиться от ненавистного бывшего мужа. Кроме того, они рассчитывали получить страховку в размере 1 миллиона долларов после смерти Алана.

Добавим, что по делу об убийстве проходил и 21-летний приятель Эдхауса Кори Джошуа Даймок, который не принимал участие непосредственно в расправе. Даймоку назначили пятилетний срок лишения свободы с правом выйти на волю по УДО через три года.

Четвертый соучастник преступления, который на тот момент был несовершеннолетним, активно сотрудничал со следствием и получил ранее мягкое наказание.

Известно, что после убийства злоумышленники отправились в кино на «Книгу джунглей», чтобы обеспечить себе алиби. А Этвуд, вернувшись домой, сделала три звонка на номер телефона потерпевшего, изображая свое беспокойство.

При вынесении приговора лидеру неонацистов Эдхаусу добавили 10 месяцев тюрьмы за нападение на подельника Даймока в марте. Прямо в суде неонацист стал избивать Кори, нанося ему удары кулаками. Эдхаус также угрожал подельнику убийством. В итоге охрана скрутила агрессивного подсудимого, которому инкриминировали неуважение к суду.

Отметим, что главные подозреваемые так и не признали свою вину. Этвуд утверждала, что находилась в душе в момент убийства Алана. А Эдхаус признался только в том, что пытался избавиться от улик, выбросив молоток и другие предметы, писал

PerthNow

Адвокат Даймока Жюстин Фишер отмечала, что он рос в очень религиозной семье, и родители держали сына в строгости. Стремясь уже в возрасте 12 лет избавиться от их опеки, Даймок и попал в сообщество неонацистов.