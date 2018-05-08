Суд Кувейта приговорил к 10 годам тюрьмы гражданку РФ, обвиняемую в растратах госфонда

ЭЛЬ-КУВЕЙТ , 8 мая. / ТАСС /. Суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву , обвиняемую местными властями в растратах средств госфонда эмирата, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщила во вторник газета Al Jareeda.

По имеющимся данным, суд счел доказательства, предоставленные государственным обвинителем, достаточными для вынесения вердикта и приговорил Лазареву к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в центральном исправительном учреждении эмирата. Адвокат готовит обжалование решения в апелляционный суд страны.

Посольство РФ в эмирате пока не комментирует эту информацию.

В начале февраля кувейтский суд постановил отпустить под залог Лазареву и ее кувейтских коллег Саида Дашти и Абдаллу аш-Шамали, также проходящих по этому делу, под общий залог в 9 млн кувейтских динаров (порядка $30 млн). При этом им было запрещено покидать эмират.

Лазарева, возглавляющая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре минувшего года по обвинению в растрате средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.