Ещё
Суд Кувейта приговорил к 10 годам тюрьмы гражданку РФ, обвиняемую в растратах госфонда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Кувейта приговорил к 10 годам тюрьмы гражданку РФ, обвиняемую в растратах госфонда 

ТАСС 2 часа назад
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 мая. /ТАСС/. Суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву, обвиняемую местными властями в растратах средств госфонда эмирата, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщила во вторник газета Al Jareeda.
По имеющимся данным, суд счел доказательства, предоставленные государственным обвинителем, достаточными для вынесения вердикта и приговорил Лазареву к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в центральном исправительном учреждении эмирата. Адвокат готовит обжалование решения в апелляционный суд страны.
Посольство РФ в эмирате пока не комментирует эту информацию.
В начале февраля кувейтский суд постановил отпустить под залог Лазареву и ее кувейтских коллег Саида Дашти и Абдаллу аш-Шамали, также проходящих по этому делу, под общий залог в 9 млн кувейтских динаров (порядка $30 млн). При этом им было запрещено покидать эмират.
Лазарева, возглавляющая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре минувшего года по обвинению в растрате средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.
ТАСС: последние новости
Офицера ВВО будут судить в Хабаровске за кражу более 50 т топлива Суд не стал ужесточать наказание за взятку бывшему депутату Заксобрания Петербурга Нотягу В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на женщину-охранника детсада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко275
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина387
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится394
На «Евровидении» произошло ЧП85
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение