СК России возбудил дело против сотрудников ГВП Украины

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и других сотрудников этого ведомства. Украинцев подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц.

По данным следствия, после вхождения Крыма в состав России на Украине было открыто уголовное производство, в рамках которого договор о воссоединении, принятый в соответствии с нормами российского и международного права, стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменения границ Украины.

В рамках этого производства Вадим Приймачок и другие сотрудники Генеральной прокуратуры Украины привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда России, так как они признали этот договор соответствующим Конституции РФ.

Светлана Петренко. "Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", — пояснил официальный представитель Следственного комитета России

Сейчас следователи собирают доказательства в рамках расследования против сотрудников украинской Генпрокуратуры.