В Каире найдены пропавшие россияне

Граждане России — 18 уроженцев Дагестана , задержанные в Египте , находятся в депортационном отделе каирского аэропорта Матар Кадим.

Об этом сообщает RT со ссылкой на родственника одного из пропавших. Он рассказал, что египетская полиция допрашивает задержанных, подозревая их в контактах с боевиками. Причём некоторые россияне во время допросов уже падали в обморок.

Сообщения о том, что в Каире пропали 18 граждан России стали появляться 28 апреля.

Среди пропавших были дети и жёны экстремистов, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

Родственники задержанных настаивают, что женщины уже давно не живут со своими мужьями. До сих пор власти Египта официально не подтверждали факта задержания россиян.