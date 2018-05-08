В Каире найдены пропавшие россияне 

Граждане России — 18 уроженцев Дагестана, задержанные в Египте, находятся в депортационном отделе каирского аэропорта Матар Кадим.
Об этом сообщает RT со ссылкой на родственника одного из пропавших. Он рассказал, что египетская полиция допрашивает задержанных, подозревая их в контактах с боевиками. Причём некоторые россияне во время допросов уже падали в обморок.
Сообщения о том, что в Каире пропали 18 граждан России стали появляться 28 апреля.
Среди пропавших были дети и жёны экстремистов, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.
Родственники задержанных настаивают, что женщины уже давно не живут со своими мужьями. До сих пор власти Египта официально не подтверждали факта задержания россиян.