Генпрокуратура РФ в 2017 году в пять раз увеличила сумму исков по нарушениям в госзакупках

"В данной сфере в прошедшем году с 6,9 тыс. до 8,1 тыс. увеличилось число принесенных прокурорами протестов, с 267 млн до 1 млрд 207 млн возросла сумма направленных в суд исков", — сообщили в Генпрокуратуре.

С 33,8 тыс. (в 2016 году) до 35,6 тыс. выросло число внесенных представлений, с 877 до 901 — материалов, направленных в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, с 39 тыс. до 40 тыс. возросло количество виновных лиц, привлеченных к административной и дисциплинарной ответственности.

Вследствие принятых органами прокуратуры мер реагирования только перед предпринимателями за 2,5 года погашена задолженность на сумму свыше 86 млрд рублей.