В Брянске экс-глава департамента экономразвития задержан по подозрению во взяточничестве

Брянская полиция задержала бывшего главу областного департамента экономического развития Геннадия Сафонова по подозрению в получении 7 млн рублей взятки.

Брянский клубок коррупции

Как сообщается на сайте полицейского ведомства области, в 2011 году подозреваемый частями получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 7 млн рублей за оказание содействия в предоставлении четырем коммерческим организациям субсидий по программе поддержки малого и среднего предпринимательства.

Следственный комитет возбудил в отношении экс-чиновника дело по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса «Получение взятки».

Как стало известно « Комсомольской правде », задержанным является Геннадий Сафонов.

Сафонов возглавлял департамент экономического развития при губернаторе Николае Денине и подал в отставку после назначения на должность Александра Богомаза