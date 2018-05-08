В Брянске экс-глава департамента экономразвития задержан по подозрению во взяточничестве 

Брянская полиция задержала бывшего главу областного департамента экономического развития Геннадия Сафонова по подозрению в получении 7 млн рублей взятки.
Брянский клубок коррупции
Как сообщается на сайте полицейского ведомства области, в 2011 году подозреваемый частями получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 7 млн рублей за оказание содействия в предоставлении четырем коммерческим организациям субсидий по программе поддержки малого и среднего предпринимательства.
Следственный комитет возбудил в отношении экс-чиновника дело по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса «Получение взятки».
Как стало известно «Комсомольской правде», задержанным является Геннадий Сафонов.
Сафонов возглавлял департамент экономического развития при губернаторе Николае Денине и подал в отставку после назначения на должность Александра Богомаза.
В начале апреля сотрудниками ФСБ был задержан бывший «куратор» Сафонова в областном правительстве Александр Горшков при попытке получения 1,5 млн рублей. Эти деньги Горшков, уже занимавший до задержания должность заместителя генерального директора ЗАО «Группа Кремний Эл», требовал у сотрудника одного из предприятий за якобы оказанное содействие в победе на конкурсе, а также приемке заказчиком оборудования и разрешении имеющихся претензий к поставленному товару, пишет интернет-издание «Брянская улица».