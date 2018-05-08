Защитники в обороне: челябинских адвокатов, привлечённых по взятке следователю СК, отдали под суд

Александру Козлову. Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой, которых прокуратура считает причастными к передаче взятки в три миллиона рублей следователю по особо важным делам областного управления СК

Брагиной и Пешковой вменили витиеватое обвинение — пособничество в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.5 ст.33 ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Проще говоря, по версии следствия, они помогали передать Козлову три миллиона рублей за решение вопросов в пользу обвиняемых по так называемому делу «Ростелекома».

— Уголовное дело в отношении Пешковой и Брагиной поступило в Центральный районный суд, — подтвердила консультант суда Наталья Прохорова . — Предварительное слушание назначено на 16 мая.

Пешкова и Брагина, опытные адвокаты, изначально активно защищались. Пока шло расследование в отношении самого Александра Козлова, им удавалось оставаться в статусе свидетелей. Но в декабре прошлого года областная прокуратура отказалась передавать оконченное уголовное дело Козлова в суд, вернула в СК с требованием привлечь к ответственности и адвокатов. В отношении Пешковой и Брагиной возбудили дело. Они тут же обжаловали это решение, но добиться отмены в суде не удалось, и расследование в отношении защитников продолжилось.

Сейчас прокуратура позицию обвиняемых адвокатов не комментирует, Брагина и Пешкова также хранят молчание. Есть предварительная информация, что защитники на первом заседании намерены ходатайствовать о прекращении дела, а значит, возможно, ранее они уже заключили досудебное соглашение и сотрудничали со следствием по делу Козлова.

В случае если дело всё-таки дойдёт до приговора, то Брагиной и Пешковой грозит не только штраф до 240 миллионов рублей (восьмидесятикратный размер от суммы взятки) и срок в колонии до 12 лет, но и лишение адвокатского статуса.

Адвокат Алла Брагина хорошо известна журналистам по участию в громких делах. Она защищала экс-министра спорта Юрия Серебренникова, осуждённого за получение взятки, директора завода Александра Афонина , отправленного в колонию за надругательство над семилетней девочкой в драмтеатре, а также добилась в суде прекращения уголовного дела против известного врача-невролога Ирины Зайцевой , которую незаконно обвинили в мошенничестве. Адвокат Елена Пешкова в медиаповестке не замечена.