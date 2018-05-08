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Бывшего замначальника омской полиции будут судить за браконьерство
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Бывшего замначальника омской полиции будут судить за браконьерство 

АиФ-Омск 46 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
Как установлено следственными органами СК РФ по Омской области, в период с 24 на 25 июля 2017 года Ярков, применив самоходное плавающее транспортное средство — лодку «Обь-М» с мотором, с помощью запрещенного орудия ловли (сплавной сети из лески) произвел незаконный отлов рыбы осетровой породы на р. Иртыш в районе рыбопромыслового участка «Харинский». Таким способом он незаконно добыл свыше 180 экземпляров водных биологических ресурсов, в том числе свыше 150 особей стерляди и иной рыбы, причинив государству ущерб на общую сумму 91 тыс. рублей.
Преступная деятельность по незаконному вылову рыбы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. После совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, Ярков был уволен из полиции. Вину в совершении преступления он не признал. Тем не менее, первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Яркова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
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