Росгвардейцы обезвредили туляка, приставившего нож к горлу годовалой дочки 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жителя Тульской области, взявшего в заложники полуторагодовалую дочь после ссоры с женой, обезвредили сотрудники Росгвардии, сообщается в канале СК РФ в «ТамТам».
По данным следствия, «житель Тульской области, предположительно в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники свою 1,5-годовалую дочь». Отмечается, что, приставив нож к горлу ребенка, мужчина потребовал, чтобы к нему вернулась супруга.
"Многочасовые переговоры не принесли результатов. В ходе штурма сотрудники Росгвардии обезвредили злоумышленника. Подозреваемый госпитализирован. Ребенок повреждений не получил. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.