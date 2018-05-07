Росгвардейцы обезвредили туляка, приставившего нож к горлу годовалой дочки

По данным следствия, «житель Тульской области, предположительно в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники свою 1,5-годовалую дочь». Отмечается, что, приставив нож к горлу ребенка, мужчина потребовал, чтобы к нему вернулась супруга.

"Многочасовые переговоры не принесли результатов. В ходе штурма сотрудники Росгвардии обезвредили злоумышленника. Подозреваемый госпитализирован. Ребенок повреждений не получил. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.