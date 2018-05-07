Мужчина получил ранение в перестрелке на юго‐западе Москвы

Правоохранители разыскивают мужчину славянской внешности, который на Юго‐Западе Москвы ранил прохожего выстрелом из пистолета. Об этом сообщила «Газета.ru».

На улице Керченская в районе дома, номер два неизвестный причинил огнестрельное ранение человеку. Ведется проверка

— источник.

Полицейские разыскивают подозреваемого с русыми волосами и славянскими чертами внешности. По данным правоохранителей, он одет в джинсовую куртку.

О других пострадавших в результате происшествия сообщений не было. Идут оперативно-следственные действия.