Мужчина получил ранение в перестрелке на юго‐западе Москвы 

Правоохранители разыскивают мужчину славянской внешности, который на Юго‐Западе Москвы ранил прохожего выстрелом из пистолета. Об этом сообщила «Газета.ru».
На улице Керченская в районе дома, номер два неизвестный причинил огнестрельное ранение человеку. Ведется проверка
— источник.
Полицейские разыскивают подозреваемого с русыми волосами и славянскими чертами внешности. По данным правоохранителей, он одет в джинсовую куртку.
О других пострадавших в результате происшествия сообщений не было. Идут оперативно-следственные действия.
Сотрудники ФСБ обнаружили крупный склад оружия. В ангаре в Самарской области хранились четыре бронетранспортера, 52 единицы огнестрельного оружия, почти 36 тысяч патронов, а также станки для переделки оружия. Все образцы оружия изъяты и направлены на экспертизу. Арсенал принадлежал местному жителю, который работает юристом. БТРы при этом остались у владельца: российские законы не запрещают держать в гараже бронетехнику, если она только не оснащена вооружением.