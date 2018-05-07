Убийцу бывшего замминистра СССР осудили спустя 15 лет

Один из фигурантов дела о заказном убийстве бывшего замминистра радиопромышленности СССР Михаила Вюнша приговорен к 15 годам лишения свободы.

«Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Юрия Метелицы. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство)», — цитирует «Интерфакс» сообщение Генпрокуратуры

Напомним, в 2013 году гендиректора московского ЧОП «Витязь-Спорт» Александра Маркина , обвинявшегося в организации убийства Вюнша, приговорили к пожизненному заключению.

По данным следствия, в 2002 году Маркин решил устранить Михаила Вюнша — одного из соучредителей и руководителей холдинговой компании «Оптифуд», которая занималась экспортными поставками куриного мяса, поскольку последний был против их совместной деятельности.

К убийству руководитель ЧОП привлек подчиненных ему охранников, среди которых был и Метелица, пообещав заплатить им по 5 тыс. долларов. Вюнш с двумя охранниками 2 декабря 2002 года были взорваны в машине недалеко от поселка Заря Балашихинского района.