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Убийцу бывшего замминистра СССР осудили спустя 15 лет
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Убийцу бывшего замминистра СССР осудили спустя 15 лет 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Один из фигурантов дела о заказном убийстве бывшего замминистра радиопромышленности СССР Михаила Вюнша приговорен к 15 годам лишения свободы.
«Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Юрия Метелицы. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство)», — цитирует «Интерфакс» сообщение Генпрокуратуры.
Напомним, в 2013 году гендиректора московского ЧОП «Витязь-Спорт» Александра Маркина, обвинявшегося в организации убийства Вюнша, приговорили к пожизненному заключению.
По данным следствия, в 2002 году Маркин решил устранить Михаила Вюнша — одного из соучредителей и руководителей холдинговой компании «Оптифуд», которая занималась экспортными поставками куриного мяса, поскольку последний был против их совместной деятельности.
К убийству руководитель ЧОП привлек подчиненных ему охранников, среди которых был и Метелица, пообещав заплатить им по 5 тыс. долларов. Вюнш с двумя охранниками 2 декабря 2002 года были взорваны в машине недалеко от поселка Заря Балашихинского района.
Мособлсуд в 2006 году приговорил охранников Андрея Корунчика, Дмитрия Слатина и Алексея Климова к наказанию от 17 до 19 лет в колонии строгого режима.
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