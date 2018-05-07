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Суд на Украине продлил арест журналисту Муравицкому
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Суд на Украине продлил арест журналисту Муравицкому 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Королёвский районный суд Житомира продлил до 5 июля арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ.
Об этом РИА Новости заявил адвокат Андрей Гожый.
«Суд продлил Василию арест до 5 июля», — сказал он. Отмечается, что следующее заседание состоится 1 июня.
Ранее Муравицкий заявил, что считает себя узником совести. Он пообещал, что продолжит бороться в украинских судах за своё освобождение.
По данным СБУ, с 2014 года журналист якобы по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации.
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