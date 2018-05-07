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Глав региональных управлений СК наказали за плохую работу с обращениями граждан
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Глав региональных управлений СК наказали за плохую работу с обращениями граждан 

Газета.Ru 54 минуты назад
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что глава ведомства Александр Бастрыкин предупредил о неполном служебном соответствии двух руководителей территориальных управлений комитета, а еще двоим объявил строгие выговоры, передает РИА «Новости».
Представитель отметила, что данное решение Бастрыкин принял после совещания «О состоянии работы по рассмотрению обращений граждан в следственных органах СК России».
"По результатам совещания объявлены строгие выговоры за упущения в работе руководителю следственного управления по Магаданской области Александру Тюменцеву, следственного управления по Владимирской области Александру Еланцеву, предупреждены о неполном служебном соответствии руководители следственного управления по Забайкальскому краю Юрий Русанов, следственного управления по ХМАО — Югре Анвар Ахмедзянов", — сказала Петренко.
Она добавила, что Бастрыкин отвел три месяца для исправления ситуации в данных регионах.
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