Глав региональных управлений СК наказали за плохую работу с обращениями граждан

Представитель отметила, что данное решение Бастрыкин принял после совещания «О состоянии работы по рассмотрению обращений граждан в следственных органах СК России».

Она добавила, что Бастрыкин отвел три месяца для исправления ситуации в данных регионах.