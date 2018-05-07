Подмосковное казначейство признано потерпевшей стороной по делу о хищении в Росимуществе

"Управление Федерального казначейства по Московской области признано потерпевшей стороной", — сказал судья Анатолий Беляков

Адвокат обвиняемой Сергей Забарин уточнил, что казначейство пока не заявляло к его подзащитной гражданских исков по делу о хищении. «Это вопрос времени. Я думаю, что потерпевшая сторона заявит иск именно на сумму хищений, которая на сегодняшний день составляет более 154 млн рублей», — отметил защитник. Он добавил, что в рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест на квартиру Паткиной в Москве.

Суть дела

Паткина была задержана 10 декабря прошлого года в связи с возбуждением в августе того же года уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ей инкриминируется хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области. Вину Паткина не признает, утверждая, что она сама инициировала в 2016 году проверки по факту сомнительных финансовых операций. В Росимуществе ТАСС рассказали, что по указанию Паткиной действительно была проведена внутренняя проверка в 2014 году, по окончании которой в апреле 2016 года материалы были направлены в правоохранительные органы

Ранее по данному делу была арестована экс-бухгалтер ведомства Марина Чичерина, которая раскаялась и попросила о заключении с ней досудебного соглашения, ее руководитель Наталья Нугаева помещена под домашний арест в связи с признанием вины и состоянием здоровья.

По данным МВД, задержанные в 2014 году воспользовались тем, что деньги плательщиков, неверно указавших реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Вместо того, чтобы вернуть их на расчетные счета плательщиков, подозреваемые изготовили и направили в управление Федерального казначейства по Московской области фиктивные документы с ложными сведениями по принадлежности и виду платежей, из-за чего деньги были перераспределены на администрируемый территориальным управлением Росимущества код бюджетной классификации «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета». После этого бухгалтеры при помощи цифровой подписи подготовили платежные поручения, согласно которым более 150 млн рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, а затем похищены.

Паткина в 2014-2017 гг. занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства была назначена 7 июня 2017 года.