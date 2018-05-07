Директору магнитогорской турфирмы отсрочили наказание из-за малолетнего ребёнка

Пять лет лишения свободы и компенсация ущерба в размере семи миллионов рублей — такое наказание назначил Ленинский районный суд Магнитогорска директору турагентства «Дольче Вита» Ирине Ибрагимовой , оставившей без денег и отдыха 100 туристов. Но отбывать наказание женщина будет, когда её младшему ребёнку исполниться 14 лет. Об этом сообщила консультант суда Ольга Шабур.

— Ибрагимова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в суде. — Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба суд удовлетворил.

Как заключили в суде, с ноября 2013 года по июнь 2014 года директор турагентства обманула сотню туристов. Люди заплатили деньги, но на отдых так и не полетели. Общую сумму причиненного ущерба оценили в семь миллионов рублей.

Как пишет магнитогорский сайт «Верстов. Инфо», обманутые туристы рассказывали, что с начала судебного процесса Ибрагимова родила двоих детей (один ребенок у нее был до скандала) и стала многодетной матерью. По мнению потерпевших, таким образом директор турфирмы пыталась отсрочить грозящее ей тюремное заключение.