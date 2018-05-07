Коррупционеры в судейских мантиях

Дело двух лет тишины

Как сообщил Следственный комитет, саратовский судья, не зная, что является участником оперативного эксперимента, получил от знакомого 150 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 млн рублей в качестве первой части взятки. Деньги, как считают следователи, предназначались за способствование в отмене обвинительного приговора осужденному к восьми годам колонии строгого режима за мошенничество и возврате дела на новое рассмотрение с дальнейшим оправданием. При этом судья не входил в состав судей апелляционной инстанции Саратовского областного суда, рассматривающих данное дело, и в силу своего должностного положения не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу. Судью задержали сотрудники ФСБ на месте получения денег.

По данным «Коммерсанта», речь идет о судье Владимире Стасенкове, который уволился из суда в феврале 2016 года. СМИ тогда связывали увольнение судьи с его причастностью к коррупционному преступлению. Как выяснили журналисты «Коммерсанта», в то время к нему обратился его знакомый Юрий Дудуков, который просил о своем осужденном приятеле Романе Сгибове. Передача денег состоялась после того, как родственники Сгибова обратились в правоохранительные органы . Между тем апелляционная инстанция оставила приговор осужденному в силе.

Высшая квалификационная коллегия судей санкционировала уголовное дело в отношении Стасенкова в июне 2016 года, но о том, что оно возбуждено, СКР сообщил лишь через год. Все это время судья находится под подпиской о невыезде. По ходатайству следствия арестован 1 млн рублей, принадлежащих жене обвиняемого для исполнения приговора в части штрафных санкций.

Владимир Стасенков вину не признает, обвиняя ФСБ в провокации. По его словам, он давал Дудукову в долг и, получая деньги, считал, что тот ему возвращает одолженные средства.

В саратовской прокуратуре «Коммерсанту» сообщили о скором направлении дела Стасенкова в Саратовский облсуд.

Украсть украденное

В марте 2018 года в Новосибирске бывший федеральный судья, адвокат Александр Самков был приговорен к трем годам условного заключения по обвинению в покушении на мошенничество. Экс-судью задержали в апреле 2016 года. По версии следствия, бывшего топ-менеджера филиала ВТБ Ирину Долгову , обвиняемую в хищении 1 млрд рублей, Самков убедил, что неплохо знаком с судьей, рассматривающим ее дело, а также гособвинителем. За помощь в смягчении приговора юрист попросил у банкирши 1,8 млн рублей, и еще 8 млн рублей — за оставление без рассмотрения иска ВТБ к ней. Однако, как выяснило следствие, повлиять на решение судей он не мог. За покушение на мошенничество Александру Самкову назначили три года условно. На тот же срок ему запрещено заниматься адвокатской практикой, пишет «Коммерсант».

В связке с полицией

В феврале 2018 года мировой судья судебного участка № 4 Новошахтинского судебного района Ростовской области Сергей Мазуров был заподозрен в посредничестве при передаче взятки. В марте 2017 года, по версии следствия, он передал 100 тыс. рублей заместителю начальника местного отдела полиции Зельфиру Алиеву, чтобы его подчиненный прекратил уголовное дело местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве, якобы из-за отсутствия в ее деяниях состава преступления. В настоящее время Алиев находится под стражей, а его уголовное дело направлено в суд.

Что касается Сергея Мазурова, то в отношении него председателем Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В июне 2017 года судья Мазуров ушел в отставку. Расследование уголовного дела продолжается. Женщину же признали виновной в совершении мошенничества, суд ей вынес обвинительный приговор.

Раздача должностей

В декабре 2017 года судье Ленинского районного суда Ставрополя Инне Поповой было предъявлено окончательное обвинение в покушении на мошенничество — за 12 млн рублей она пообещала пристроить местного жителя на должность федерального судьи. Женщину задержали в июле 2015 года с поличным при получении части взятки в размере 10 млн рублей. В свою очередь, Попова считает все произошедшее с ней провокацией, устроенной ее знакомой из мести, якобы за то, что она в свое время отклонила ее иск с многомиллионной претензией к одной из фирм, пишет « Комсомольская правда ». Суд уже приступил к рассмотрению дела Поповой, сообщает «Ставропольский репортер».

С августа 2017 года в Невинномысском городском суде слушают дело бывшего судьи этого же суда Максима Новикова и его знакомого Армена Петросянца, сообщает «Коммерсант». По версии следователей, в ноябре 2014 года Петросянц узнал, что один его друг хочет устроиться на работу судьей, и похвастался, что у него есть нужные «связи» для его карьерного роста. Тогда он подговорил судью Максима Новикова «кинуть» юриста. Петросянц сказал другу, что его трудоустройство будет стоить четыре миллиона рублей. После получения денег подозреваемых задержали.

Квартирный вопрос

В ноябре 2017 года в Волгограде вынесли приговор бывшему федеральному судье Сергею Абрамову , признанному виновным в пособничестве мошенникам, похитившим у городской мэрии три муниципальные квартиры. В 2007 и 2008 годах Абрамов вынес несколько подложных судебных решений по делам, связанным с отчуждением указанного жилья. На преступление судью толкнули дружеские отношения с риелтером, который инициировал мошенничество. В махинациях также участвовала супружеская пара, от имени которой подавались судебные иски к волгоградской мэрии. Экс-судья получил пять с половиной лет колонии и штраф 500 тысяч рублей.

Арбитражные взятки

Игоря Корогодова. В августе 2017 года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой» в отношении судьи Арбитражного суда Москвы

По версии следствия, в начале 2016 года Корогодов порекомендовал бывшему руководителю одной компании, являющемуся фигурантом дела, которое вел его коллега Вадим Сторублев , адвоката-«решальщика» Павла Мосина, который смог бы решить его проблемы. В деле о банкротстве по заявлению конкурсного управляющего бизнесмена должны были привлечь к субсидиарной ответственности.

Адвокат, которого Корогодов подговорил подыграть ему в обмане, должен был рассказать экс-руководителю, что лично знаком со Сторублевым и что смог бы передать ему 70 тысяч долларов в качестве взятки. «Корогодов и Сторублев были задержаны при получении „куклы“ от Мосина в апреле 2016 года. Оказалось, бизнесмен решил не принимать сомнительное предложение и обратился в ФСБ. Изначально уголовное дело возбудить не удалось — оба задержанных имели статус спецсубъекта. Спустя месяц квалификационная коллегия судей Москвы приостановила полномочия этих судей», — пишет «Преступная Россия». В ноябре 2017 года вопрос со вторым судьей все еще оставался открытым.

Бизнес по исполнительному листу

В апреле 2017 года бывший судья арбитражного суда Тамбовской области Сергей Сучков , задержанный в марте 2016 года, получил семь с половиной лет строгого режима за взятку. Осужденный торговал своими возможностями в суде за круглые суммы, которые получал от участников судебного процесса. Судью признали виновным в получении крупной взятки и приготовлении к получению еще одной взятки.

Так, судья Сучков постановил придать силу взысканию по исполнительному листу со строительной компании. А спустя две недели встретился с ее представителем и предложил организовать отсрочку по своему первому решению за 200 тысяч рублей. Получив деньги, судья предложил создать противной стороне — другой строительной организации — дополнительные трудности в суде еще за 100 тысяч рублей.

Условный срок за водительские права

В марте 2017 года бывшего мирового судью судебного участка №120 Кизлярского района Дагестана Светлану Баранову приговорили к 2 годам условного заключения со штрафом 40 тысяч рублей по обвинению в покушении на мошенничество. Ее задержали в октябре 2014 года, когда она пообещала прекратить административное дело в отношении гражданина, чтобы его не лишили водительских прав. За это она попросила 50 тыс. рублей, чтобы якобы передать их другому мировому судье, в чьем производстве находилось дело.

«Адвокатские» аппетиты

В декабре 2016 года Тверской суд Москвы признал виновным в мошенничестве судью Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина. Судье назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Преступные эпизоды, согласно приговору, относятся к 2011—2012 годам. В то время он являлся главным юристом правительства Татарстана. Гафиятуллин, по данным следствия, пообещал помочь ректору негосударственного образовательного учреждения «Институт региональной политики» Евгению Бородину обжаловать решение суда о взыскании имущества в счет непогашенных кредитов. Он назвал сумму вознаграждения — 1,5 млн рублей. Впоследствии размер увеличивался, и Бородин передал еще более 4,5 млн рублей, а затем — офис в центре Казани стоимостью более 8,5 млн рублей. Деньги в итоге были похищены, а предпринимателя обманули.

Ищи судью за границей

22 ноября 2016 года Ленинский суд Кирова заочно приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-председателя Вятскополянского районного суда Кировской области Сергея Кашина за получение взятки. Он также был оштрафован на 180 млн рублей. Суд установил, что в июне 2013 года Кашин получил от одного из руководителей местного хлебокомбината взятку в размере 18 млн рублей. Деньги были платой за вынесенное ранее решение по гражданскому делу в пользу предприятия, а также общее покровительство. Во время приговора Кашин уже находился за пределами РФ , сообщает «Первоисточник».

В апреле 2016 года в отношении экс-судьи арбитражного суда Москвы Ирины Барановой возбуждено уголовное дело. Следователи считают ее причастной к попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре площадью 920 кв. м и стоимостью $50 млн За это, по некоторым данным, она могла получить от рейдеров вознаграждение в размере 100 тысяч евро. Еще в декабре 2013 года судья улетела в США , там родила ребенка, и в Россию, где она заочно арестована, больше не возвращалась, пишет «Право.ру».

Деньги в обмен на свободу

В ноябре 2016 года Сормовский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего судью этого же суда Валерия Жукова . Он признан виновным в вымогательстве денег у осужденного. В 2012 году он работал в Балахнинском городском суде. Судья и его соучастница потребовали от обвиняемого в мошенничестве 150 тысяч рублей. Весной того же года Жуков вынес решение, приговорив мошенника к наказанию, которое не связано с лишением свободы. Судья был задержан летом 2013 года.