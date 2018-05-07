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На Украине возбудили уголовное дело после задержания украинского судна у берегов Крыма
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На Украине возбудили уголовное дело после задержания украинского судна у берегов Крыма 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
«Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовецкого судна ‘’ЯМК-0041’’ по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захвата указанного морского судна», — говорится в сообщении прокуратуру АР Крым, которая продолжает действовать на Украине после воссоединения полуострова с Россией.
Отмечается, что предварительно дело заведено по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 278 УК Украины. Это «незаконное лишение свободы или похищение человека» и «угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского либо речного судна». Наказание по данным статьям составляет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Москве направлена нота в связи с задержанием украинского судна у берегов Крыма.
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