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Мосгорсуд оставил под стражей экс-полпреда главы Чечни на Украине
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Мосгорсуд оставил под стражей экс-полпреда главы Чечни на Украине 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 11 мая срока ареста бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого в похищении человека, нападении на сотрудника полиции, в вымогательстве и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — сообщила собеседница агентства.
Цицулаев был объявлен в федеральный розыск 11 декабря 2014 года, ему было предъявлено заочное обвинение. Позже было установлено, что он находится за пределами РФ, в связи с чем в 2015 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, Цицулаев был задержан в начале октября прошлого года на территории России и этапирован в столичный СИЗО. В отношении него было возобновлено производство по уголовному делу, приостановленное во время его розыска. 24 октября 2017 года ему официально было предъявлено обвинение.
По словам самого обвиняемого, он был задержан в ресторане в Киеве спецподразделением «Альфа» СБУ 6 октября 2017 года, а затем доставлен до границы России и передан сотрудникам правоохранительных органов РФ. Он также сообщил суду, что у него на иждивении находится восемь несовершеннолетних детей.
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