Ещё
Подозреваемого в изнасиловании девушки задержали на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в изнасиловании девушки задержали на севере Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве по горячим следам задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в изнасиловании 23-летней девушки, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, 6 мая молодой человек в салоне автомобиля, припаркованного вблизи одного из жилых домов по Ленинградскому шоссе, совершил изнасилование 23-летней девушки, после чего скрылся.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, установлено местонахождение подозреваемого и проведено задержание. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование)», — сказала Иванова.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила она.
РИАМО: последние новости
Предприниматель в Москве похитил свыше 630 млн руб у горно‑металлургического холдинга Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры на юге Москвы Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы утром в субботу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера857
В Ставрополе прогремел взрыв14
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели372
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн116
Гости инаугурации и новый лимузин Путина799
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение