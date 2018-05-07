Подозреваемого в изнасиловании девушки задержали на севере Москвы 

В Москве по горячим следам задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в изнасиловании 23-летней девушки, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, 6 мая молодой человек в салоне автомобиля, припаркованного вблизи одного из жилых домов по Ленинградскому шоссе, совершил изнасилование 23-летней девушки, после чего скрылся.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, установлено местонахождение подозреваемого и проведено задержание. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование)», — сказала Иванова.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила она.