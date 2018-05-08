Суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого из-за девушки в центре Москвы

«По ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Во время допроса подозреваемый признал вину в полном объеме, пояснил, что конфликт произошел из-за девушки», — рассказала Ю. Иванова

Как сообщала Ю. Иванова ранее, в ночь на 3 мая, мужчина 1982 г. рождения возле жилых домов на ул. Щепкина в ходе бытового конфликта ударил ножом своего знакомого 1986 г. рождения, в результате которого тот скончался на месте. Впоследствии подозреваемый был задержан.