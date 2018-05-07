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Росгвардиец из Чебаркуля задержал преступника, выйдя на прогулку в выходной
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Росгвардиец из Чебаркуля задержал преступника, выйдя на прогулку в выходной 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Чебаркуле старший сержант Росгвардии Андрей Ларин задержал преступника во время прогулки в выходной день. Мужчина заприметил прохожего, который напоминал человека, фото которого недавно разослали по отделениям. Росгвардиец тут же сообщил в дежурную часть, а пока коллеги ехали, сумел задержать предполагаемого преступника.
— Бдительный боец вневедомственной охраны незамедлительно доложил о случившемся в дежурную часть, а сам, тем временем, остановил предполагаемого преступника, представился и попросил предъявить документы, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
Как выяснилось, подозрительный мужчина действительно был в розыске. Он оказался скрывающимся воришкой, который вытаскивал ценные вещи из автомобилей. Жулика искали несколько дней, а благодаря бдительности Андрея Ларина передали сотрудникам полиции.
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