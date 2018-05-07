Ещё
Суд признал законным содержание под стражей предпринимателей Эккерта и Бушманова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал законным содержание под стражей предпринимателей Эккерта и Бушманова 

pasmi.ru 1 час назад
Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу на решение Таганского суда об аресте учредителей компании «РусАльянс Строй» Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова, обвиняемых в мошенничестве при строительстве объектов для Минобороны в Арктике.
Останутся в СИЗО
Ранее Таганский суд вернул уголовное дело строителей арктических объектов для Минобороны Эккерта и Бушманова генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Основанием возврата дела в Генпрокуратуру явилось то, что судом выявлены «вопиющие нарушения» уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые были допущенные следствием при расследовании уголовного дела, сообщил адвокат Эккерта Дмитрий Соколов.
Адвокат обратил внимание на то, что его подзащитный уже более двух лет удерживается под арестом, при том что предельный срок содержания под стражей закончился ещё 10 марта 2017 года.
Супруга Алексея Эккерта Ирина в преддверии рассмотрения вопроса о законности ареста обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с просьбой объективно рассмотреть жалобу и принять справедливое решение. Также она просила главу СКР Александра Бастрыкина разобраться с подчиненными, нарушившими закон, а генпрокурора Юрия Чайку — повлиять на ситуацию с целью соблюдения законодательства.
pasmi.ru: последние новости
Новости о коррупции: итоги недели 30 апреля—6 мая Главу строительного департамента Нижнего Новогорода поймали с поличным Трое фигурантов дела о растрате при строительстве Восточного приговорены к различным срокам заключения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина525
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев177
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели288
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»172
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение