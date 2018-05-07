Суд признал законным содержание под стражей предпринимателей Эккерта и Бушманова

Ранее Таганский суд вернул уголовное дело строителей арктических объектов для Минобороны Эккерта и Бушманова генеральному прокурору РФ Юрию Чайке . Основанием возврата дела в Генпрокуратуру явилось то, что судом выявлены «вопиющие нарушения» уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые были допущенные следствием при расследовании уголовного дела, сообщил адвокат Эккерта Дмитрий Соколов

Адвокат обратил внимание на то, что его подзащитный уже более двух лет удерживается под арестом, при том что предельный срок содержания под стражей закончился ещё 10 марта 2017 года.