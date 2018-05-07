Москвич выбросил кошку из окна 16 этажа

Домашняя кошка стала жертвой жестокого обращения на северо‐востоке Москвы . Житель района Отрадное выкинул ее из окна 16 этажа, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в минувшую субботу, 5 мая. По словам очевидца, преступление произошло на территории жилого многоквартирного дома по улице Санникова. На место вызова прибыли правоохранительные органы.

Вскоре они задержали 34-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, который признал свою вину и пояснил, что не мог содержать животное.

Правоохранители назначили доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Накануне вечером столичные спасатели сняли пьяного мужчину с дерева, возомнившего себя кошкой. Он оказался «на высоте» в районе Ивановское на востоке города.