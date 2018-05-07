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Москвич выбросил кошку из окна 16 этажа
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Москвич выбросил кошку из окна 16 этажа 

360tv.ru 51 минуту назад
Домашняя кошка стала жертвой жестокого обращения на северо‐востоке Москвы. Житель района Отрадное выкинул ее из окна 16 этажа, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в минувшую субботу, 5 мая. По словам очевидца, преступление произошло на территории жилого многоквартирного дома по улице Санникова. На место вызова прибыли правоохранительные органы.
Вскоре они задержали 34-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, который признал свою вину и пояснил, что не мог содержать животное.
Правоохранители назначили доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Накануне вечером столичные спасатели сняли пьяного мужчину с дерева, возомнившего себя кошкой. Он оказался «на высоте» в районе Ивановское на востоке города.
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