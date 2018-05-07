Зауральцы по одному и группами разворовывают рельсы у РЖД

Сотрудники уголовного розыска Курганского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двоих мужчин, 1973 и 1987 годов рождения, подозреваемых в краже железнодорожного имущества. 24 января 2018 года жители Кургана , вступив в преступный сговор, похитили на перегоне «Курганка — Галкино» отрезок рельса, оставшийся после ремонта. Кражу злоумышленники совершили не спонтанно: в обеденное время один из мужчин, проходя вблизи железнодорожных путей, увидел отрезок рельса. Информацию о находке он передал своему знакомому, которому предложил похитить железнодорожное имущество и сдать его в пункт приема лома. Вырученные деньги поделить между собой. Пособник согласился. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, курганцы погрузили отрезок рельса на привезенные с собой санки и отвезли в пункт приема лома. Как уточнила ИА «Уральский меридиан» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО подполковник внутренней службы Елена Епимахова , общий вес похищенного металла составил 154 килограмм на сумму ущерба 1408 рублей. Кража раскрылась после проведенной инвентаризации и обнаружения недостачи металла. Злоумышленники были задержаны по горячим следам в ходе проведения розыскных мероприятий. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 стати 158 УК РФ . В ходе расследования уголовного дела следователями было собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемых в совершении преступления и 26 апреля материалы по данному уголовному делу направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее ИА «Уральский меридиан» рассказывало о шадринце, который был уличен в краже имущества железной дороги. Использовано фото с сайта go64.ru