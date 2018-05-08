Бывший красноярский чиновник Николай Ашлапов вторично находится под арестом 

Два уголовных дела бывшего красноярского чиновника Ашлапова объединили в одно, а сам он уже 10 месяцев находится под домашним арестом. Об этом сообщили в издании ИА Запад24, ссылаясь на собственный источник в следственном департаменте МВД России.
Николай Ашлапов — бывший заместитель министра регионального развития России (в 2008-2009 годах), и. о. губернатора Красноярского края (в 2002 году), депутат Государственной думы четвёртого созыва.
Экс-чиновника обвиняют в растрате 140 млн рублей, выделенных на строительство объектов космодрома «Восточный» и принадлежащих ФГУП «ГУУС Дальспецстрой при Спецстрое России». Сейчас два уголовных дела в отношении Ашлапова были объединены в одно.
Следствие предъявляет бывшему влиятельному чиновнику обвинение по статьям «Растрата в особо крупном размере» и «Пособничество в растрате».
Ранее Ашлапова поместили под домашний арест в марте 2016 года в связи с возбужденным в 2015 году уголовным делом. Позднее эта мера была заменена на подписку о невыезде. В счет погашения предполагаемого ущерба был наложен арест на имущество Николая Ашлапова, арестованы квартыры, жилые дома и земельные участки в Москве и Красноярске. Сроки следствия по делу Ашлапова продлены до 22 мая.